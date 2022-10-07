Російські окупанти зруйнували 26 житлових будинків на Донбасі за минулу добу

Правоохоронці задокументували 28 ударів по Донбасу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви та поранені.



Минулої доби окупанти обстріляли 18 населених пунктів регіону.

Російські снаряди були випущені по містах Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Очеретине, Курдюмівка, селах Соловйове, Первомайське, Новоселівка Перша, Максимільянівка, Роздольне, Миколаївка, Зоряне, Новоукраїнка, Карлівка, Уманське, Нетайлове, Кам’янка.

Окупанти стріляли з авіації, ЗРК «С-300», РСЗВ «Ураган», «Град», артилерії, танків.

Зруйновано та пошкоджено 32 цивільні об'єкти регіону – 26 житлових будинків, відділення банку, лінії електропередач, складське приміщення, господарські споруди.

Три авіаудари окупанти, за інформацією поліцейських, завдали по Часів Яру, пошкоджено щонайменше три приватні будинки, інформація про поранених не надходила.

«З реактивної артилерії російські військові обстріляли Бахмут. Є жертви, руйнувань зазнали два багатоквартирні та 14 приватних будинків», - повідомили правоохоронці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 308 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 22 000 осіб, у тому числі 3538 дітей, 1115 людей з інвалідністю.

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