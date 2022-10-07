Жертв ракетних ударів по Запоріжжю вже 12, ще 12 людей госпіталізовано

07 жовтня 2022, 13:16

Жертв ракетних ударів по Запоріжжю вже 12, ще 12 людей госпіталізовано

Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів російських окупантів по Запоріжжю досягла 12. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області.

«Наразі встановлено інформацію про 12 загиблих. Ще 12 громадян госпіталізовано до медичних закладів міста, серед них – дві дитини. На місцях влучення продовжують працювати поліцейські, рятувальники та фахівці профільних служб», - йдеться у повідомленні.

Минулої доби поліцейські зафіксували дев'ять ударів окупантів по території Запоріжжя, а минулої ночі окупанти завдали ще 2 ударів дронами-камікадзе. Атаку зазнала житлова, громадянська та критична інфраструктура центру міста.

Окрім обласного центру було також атаковано населені пункти Пологівського району, зафіксовано обстріли з реактивних систем залпового вогню та артилерії у містах Оріхів, Гуляйполі та прилеглих селах.

«Під вогнем окупантів опинилися приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, магазини, медичні та освітні установи, зупинка громадського транспорту та інші інфраструктурні об'єкти», - йдеться у повідомленні.

Загалом за добу поліцейські зареєстрували близько 30 повідомлень про руйнування в обласному та районних центрах.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

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