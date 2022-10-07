Внаслідок обстрілів Сумщини окупантами одна людина загинула

Російські окупанти за добу випустили по Сумській області 170 снарядів. Внаслідок обстрілів є загиблий та поранені. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.



«Минулої доби в Сумській області зафіксовано 19 обстрілів, всього 170 прильотів на території регіону. Серед іншого ворог застосував некеровані ракети з вертольота», - розповів він.



Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та лінії електропередачі, а також є поранені.



При цьому сьогодні окупанти продовжують завдавати ударів по регіону.