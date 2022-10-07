Окупанти повторно обстріляли Дніпропетровську область, одна людина загинула – голова ОВА

Російські окупанти сьогодні ввечері обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Вдарили "Градами" та важкою артилерією. У Червоногригорівській громаді вбили 37-річного чоловіка, 42-річного чоловіка поранили. Він перебуває у лікарні», - повідомив він.



Минулої ночі окупаційні війська шість разів вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області з РСЗВ та важкої артилерії. У Нікополі пошкоджено кілька багатоповерхівок, понад десять приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газопроводи та електромережі.