ЗМІ: Зеленський та Путін погодилися відвідати саміт G20

07 жовтня 2022, 20:29

ЗМІ: Зеленський та Путін погодилися відвідати саміт G20

Президент України Володимир Зеленський та лідер РФ Володимир Путін погодилися відвідати саміт країн G20 в Індонезії у листопаді. Про це заявив посол Індонезії в ОАЕ Хусін Багіс, повідомляє The National.

Ні українське, ні російське МЗС не відповіли на запити видання, зазначає The National.

У коментарі «РІА Новини» прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що Росія братиме участь у саміті G20, але формат, як і раніше, не визначений.

Водночас прессекретар президента України Сергій Нікіфоров у коментарі виданню «Страна» заявив, що остаточного рішення про участь Зеленського в саміті ще не ухвалено.

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