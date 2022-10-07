ЗМІ: Зеленський та Путін погодилися відвідати саміт G20

Президент України Володимир Зеленський та лідер РФ Володимир Путін погодилися відвідати саміт країн G20 в Індонезії у листопаді. Про це заявив посол Індонезії в ОАЕ Хусін Багіс, повідомляє The National.



Ні українське, ні російське МЗС не відповіли на запити видання, зазначає The National.



У коментарі «РІА Новини» прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що Росія братиме участь у саміті G20, але формат, як і раніше, не визначений.



Водночас прессекретар президента України Сергій Нікіфоров у коментарі виданню «Страна» заявив, що остаточного рішення про участь Зеленського в саміті ще не ухвалено.