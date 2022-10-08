У Москві почалися арешти та затримання військових — ГУР МОУ

У Москві поліція та росгвардія розпочали комплекс «заходів» проти військових, йдуть арешти та затримання. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



«Рух у центрі перекритий. До міста увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського – еліти росгвардії. Вони рухаються до центру разом із підрозділами поліції. Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових», — йдеться у повідомленні.



Також наголошується, що всі військові підрозділи по периметру Москви приведені у підвищену бойову готовність.

Нагадаємо, сьогодні вранці на Кримському мості після вибуху почалася масштабна пожежа. Зруйновано частину переправи. Момент вибуху вантажівки на Кримському мосту з боку Таманського півострова потрапив на відео.



Також з'явилася інформація, що за підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки України.