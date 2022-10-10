У Києві обстріляли Шевченківський район

У Києві пролунали кілька вибухів у Шевченківському районі – у центрі столиці. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.



За інформацією ЗМІ, одна з російських ракет у Києві впала в районі пам'ятника Грушевському на вулиці Володимирській.