Зеленський закликав українців сьогодні перебувати в укриттях

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв'язку з масованим обстрілом і закликав сьогодні перебувати в укриттях.



«Ранок важкий, маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські "Шахіди". У них дві мішені. Енергооб'єкти по всій нашій державі. <...> Вони хочуть паніки та хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мета — це люди. Спеціально обрали такий час, щоб заподіяти якомога більше шкоди», — сказав він у відеозверненні, яке записав біля Офісу президента в Києві.

Зеленський додав: «Але ми українці допомагаємо один одному, віримо в себе, відновлюємо все зруйноване. Можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв у нашій впевненості».



За словами президента, «ворог хоче, щоб ми злякалися, побігли, але бігти можемо лише вперед і демонструємо це на полі бою. Працюють рятувальники, ППО. На сьогодні 38 повітряних цілей збито. Сьогодні будьте в укриттях».