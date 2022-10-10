Внаслідок ракетних ударів РФ по Україні відомо про 10 загиблих та 60 поранених

10 жовтня 2022, 14:30

Внаслідок ракетних ударів РФ по Україні відомо про 10 загиблих та 60 поранених

Внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів Росії по Україні відомо про 10 загиблих та близько 60 поранених. Про це повідомила речник Національної поліції Мар'яна Рева.

«Якщо говорити про всю Україну, то окрім Києва зафіксовано влучення ще у 14 регіонах держави. Загалом станом зараз можемо говорити про 10 загиблих і близько 60 поранених людей по всій Україні в результаті ракетних попадань Російської Федерації по території України», — сказала Рева в ефірі телемарафону.

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