Червоний Хрест призупинив роботу в Україні – Reuters

Міжнародний комітет Червоного Хреста тимчасово призупинив роботу в Україні з міркувань безпеки. Про це повідомляє Reuters.



«З міркувань безпеки наші команди сьогодні призупинили роботу», — сказав представник Червоного Хреста в коментарі агентству.



Норвезька рада у справах біженців також заявила, що призупинила там свою діяльність з надання допомоги доти, поки вона не буде безпечною для її відновлення.



Як повідомлялося, в результаті ракетних ударів РФ по різних містах України в понеділок вранці 11 людей загинули і понад 60 отримали поранення.