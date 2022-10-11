Сили ППО вранці знищили чотири російські ракети

Росармія вранці у вівторок, 11 жовтня, випустила по Україні чотири ракети, які успішно збили сили ППО. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.



«Близько 7 ранку 11 жовтня з району Каспійського моря працює стратегічна авіація окупантів – ракетоносці Ту-95 та Ту-160. Територією України було випущено ракети типу Х-101/Х-555. Чотири ракети знищено силами та засобами повітряного командування "Південь"», – йдеться у повідомленні.



Для знищення ракет ЗСУ використовували авіацію, зенітно-ракетні війська та переносні зенітно-ракетні комплекси.



Також зазначається, що зафіксовано повторні пуски ракет.

Внаслідок масованої російської ракетної атаки по Україні в понеділок, 10 жовтня, загинуло 19 людей, ще 105 було травмовано. Також пошкоджена критична інфраструктура у дванадцяти областях та місті Києві.