У 62 тисяч споживачів Сумської області відсутнє електропостачання — ОВА

11 жовтня 2022, 12:37

У 62 тисяч споживачів Сумської області відсутнє електропостачання — ОВА

Відсутнє електропостачання майже 62 тисячі споживачів трьох районів Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, немає світла у 47362 споживачів Шосткинського району, 14189 Роменського та 253 Сумського районів. У трьох громадах Шосткинського району: Середино-Будській, Зноб-Новгородській, Ямпільській понад 5 тис. абонентів поки що залишаються без води, до кінця доби, як заявили в Сумській ОВА, подача буде налагоджена.

Живицький повідомив, що Охтирський та Конотопський райони – підключені до електрики повністю.

«Роботи з відновлення електро- та водопостачання продовжуються», - написав він.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.

Ще за темою

Місця
Сумська область
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:42
На військовій базі окупантів у Мелітополі прогриміли вибухи — мер Федоров
10:37
«ДНР»: Загинула жінка та 19 поранених від обстрілів за добу
23:57
«ДНР» заявила про поранених жителів Донецька, Макіївки, Ясинуватої, Горлівки
22:40
Кадиров та Пригожин проти Міноборони РФ: як розкол вплине на війну ►
09:30
У «ДНР» заявили про поранення п'яти осіб за добу
00:08
Наслідки ракетного обстрілу Запоріжжя — головне за день ►
23:48
Вибухи у Криму, Донецьку та Іловайську — головне за день ►
18:31
Хто підірвав Кримський міст: версії ►
16:50
Кримський міст відкрили для руху легкових автомобілів
16:22
У Донецьку через обстріл загинули двоє людей
14:19
Вибух на Кримському мосту: Загинули щонайменше троє людей
13:08
У Донецьку — «прильоти» у мікрорайоні Мирний, горить друкарня
12:49
ЗМІ: Підрив Кримського мосту — спецоперація СБУ
10:57
«ДНР»: Через обстріли поранено жінку в Донецьку та чоловіка в Ясинуватій
10:31
Окупанти повністю знеструмили Запорізьку АЕС
Всі новини
16:02
20 ракет та 13 іранських БПЛА-камікадзе знищено ЗСУ за половину дня
15:37
Українців закликали обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00
15:12
У Вінницькій області війська РФ завдали ударів по двох об'єктах критичної інфраструктури
15:06
Україна експортувала 7 млн тонн продовольства в рамках «зернової ініціативи»
14:20
На Дніпропетровщині вводиться режим «тотальної економії електроенергії»
14:00
В Україну повернули 37 депортованих у РФ дітей
13:46
ЗСУ знищили 14 ракет, випущених армією РФ по Україні
13:42
Внаслідок ракетного удару по Львову травмовано одну людину - Садовий
13:42
На військовій базі окупантів у Мелітополі прогриміли вибухи — мер Федоров
13:36
У Кремлі заявили, що готові розглянути пропозицію про зустріч Байдена та Путіна на G20
13:15
Окупанти перекидають на територію Білорусі дрони-камікадзе — ГУР МОУ
12:37
У 62 тисяч споживачів Сумської області відсутнє електропостачання — ОВА
12:23
У Львові та області знову перебої з електрикою через ракетний обстріл
12:19
Росія готувалася до ракетного удару по Україні ще до пожежі на Кримському мосту — Білий дім
12:10
У звільненому від армії РФ Святогірську відновили мобільний зв'язок
Всі новини
ВІДЕО
Наслідки масованого удару по Україні — головне за день ►
10 жовтня, 23:23
За хлібом – під обстрілами: Як виживають люди у прифронтовому Бахмуті
10 жовтня, 23:14
Кадиров та Пригожин проти Міноборони РФ: як розкол вплине на війну ►
10 жовтня, 22:40

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама