У 62 тисяч споживачів Сумської області відсутнє електропостачання — ОВА

Відсутнє електропостачання майже 62 тисячі споживачів трьох районів Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.



За його словами, немає світла у 47362 споживачів Шосткинського району, 14189 Роменського та 253 Сумського районів. У трьох громадах Шосткинського району: Середино-Будській, Зноб-Новгородській, Ямпільській понад 5 тис. абонентів поки що залишаються без води, до кінця доби, як заявили в Сумській ОВА, подача буде налагоджена.



Живицький повідомив, що Охтирський та Конотопський райони – підключені до електрики повністю.

«Роботи з відновлення електро- та водопостачання продовжуються», - написав він.

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