«Друга хвиля терористичної атаки»: Президент України розповів про ракети та відновлення

За сьогоднішній ранок російські війська випустили по Україні 28 ракет. З них 20 збиті. Також випущено понад 15 безпілотників, майже всі — ударні іранські. Більшість збита. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.



«Ворог здійснив другу хвилю терористичної атаки проти нашої держави», — наголосив Зеленський.



При цьому, зазначив очільник держави, по всій країні досить швидко та ефективно відбуваються відновлювальні роботи.



«Якби ще не сьогоднішні удари, то вже поновили б енергопостачання, водопостачання та зв'язок, які терористи пошкодили вчора. Сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного: трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування — скрізь буде оновлено інфраструктуру. Де були втрати — вже є чи ще будуть споруди. Де були якісь сподівання ворога — будуть руїни російської державності», — резюмував Зеленський.

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