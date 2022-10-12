Прокурори розпочали розслідування обстрілу ринку в Авдіївці

Семеро загиблих та дванадцять поранених через обстріл ринку в Авдіївці, правоохоронцями розпочато розслідування. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Зазначається, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



«За даними слідства, зранку 12 жовтня 2022 року окупаційні війська РФ з ракетних систем залпового вогню «Град» здійснили обстріл м. Авдіївка Донецької області. Снаряди влучили у місцевий ринок. В результаті обстрілу загинули семеро місцевих мешканців – шість жінок та чоловік. Поранення різного ступеню тяжкості отримали ще дванадцять мирних громадян. Також пошкоджена інфраструктура ринку, прилеглі будівлі та багатоквартирні будинки», - повідомили прокурори.

Також зазначається, що наразі на місці працюють слідчо-оперативна група та співробітники ДСНС.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що протягом минулої доби армія РФ завдала 7 ударів по житлових районах та інфраструктурі регіону.