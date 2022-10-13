Окупанти вночі обстрілювали Нікопольщину «Градами» та важкою артилерією

Російські війська вночі обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області «Градами» та важкою артилерією. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

По Нікополю окупанти вдарили тричі. У місті обстрілами пошкоджено понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, зупинку транспорту, газопроводу та 6 ліній електропередач. Без світла наразі близько 8 тисяч сімей нікопольчан.

У Марганецькій громаді, за словами Резніченка, наслідки атаки з'ясовуються, на місці працюють рятувальники та поліція.

Усюди, як зазначив голова Дніпропетровської ОВА, обійшлося без постраждалих.

Також він розповів, що вчора ввечері у Криворізькому районі ППО ЗСУ збила російську ракету Х-59.