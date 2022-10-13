Російські військові обстріляли 13 населених пунктів Донбасу за добу

13 жовтня 2022, 11:31

Російські військові обстріляли 13 населених пунктів Донбасу за добу

Правоохоронці задокументували 31 удар армії РФ по Донбасу минулої доби. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви та поранені.

Армія РФ атакувала 13 населених пунктів регіону – міста Бахмут, Авдіївка, Курахове, Торецьк, Красногорівка, Часів Яр, смт Велика Новосілка, села Опитне, Карлівка, Іллінка, Берхівка, Іванопілля, Орлівка.

Окупанти обстрілювали регіон із артилерії, танків, РСЗВ «Град», «Ураган», мінометів. Російськими снарядами зруйновано та пошкоджено 24 цивільні об'єкти – 13 житлових будинків, школу, котельню, торгові павільйони, магазин, господарські споруди.

П'ятнадцять разів військові РФ вдарили по Авдіївці. Один із прильотів, який стався близько 8 години ранку, забрав життя місцевих жителів, є травмовані. У місті, за інформацією поліції, пошкоджено багатоквартирний будинок та об'єкти інфраструктури.

«З артилерії російські військові обстріляли Бахмут. Руйнувань зазнали 8 приватних будинків, господарчі споруди та гаражне приміщення», - написали поліцейські.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 221 особу, з початку обов'язкової евакуації понад 23 300 осіб, серед них 3721 – діти, 1233 – люди з інвалідністю.

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