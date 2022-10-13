Затримана на Донбасі інформаторка армії РФ отримала вирок

Навідниця вогню армії РФ із ЗСУ, яка була затримана на Донбасі, отримала 9 років за ґратами. Про це повідомили у СБУ.

Зазначається, що жінка передавала відомості російським військам про розташування підрозділів та пересування техніки ЗСУ на Донбасі.

«В суді підтверджено зібрані слідчими СБУ докази, зокрема факти передачі: координат складу боєприпасів ЗСУ поблизу Покровська; інформації про чисельність підрозділу українських сил оборони в районі; маршруту переміщення колони броньованої техніки та військового транспорту Збройних сил», - написали у СБУ.

Також повідомляється, що своїми діями інформатор поставила під загрозу життя великої кількості військовослужбовців ЗСУ.



«Лише завдяки своєчасному реагуванню сил оборони, підрозділ Збройних сил вчасно змінив позиції», - зазначили правоохоронці.

Жінку визнали винною за ч. 3 ст. 114-2 КК України («Несанкціоноване поширення інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та бойові припаси в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України»).

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