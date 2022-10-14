Вночі над Дніпропетровською областю було збито 4 дрони-камікадзе

Російські війська вночі атакували Дніпропетровську область із різної зброї. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що українські військові з повітряного командування «Схід» після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири дрони-камікадзе.

«У Синельниківському районі ворог обстріляв Межівську громаду. Поранений 51-річний чоловік. Він перебуває у лікарні. Понівечено промислове підприємство та будинки людей», - написав Резніченко.

За його словами, Нікопольський район російські окупаційні війська випробовували «Градами», важкою артилерією та дронами. Попередньо люди не постраждали.

Також він розповів, що у Мирівській, Червоногригорівській та Первомайській громадах обстрілами пошкоджено приватні будинки, водопровід та лінія електропередач.

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