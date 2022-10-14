На Донбасі за добу армія РФ знищила та пошкодила 20 цивільних обʼєктів

Правоохоронці Донбасу задокументували 23 порушення законів та звичаїв війни з боку російських військ за минулу добу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є поранені.



Окупанти обстріляли 11 населених пунктів – міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Торецьк, Часів Яр, Костянтинівка, смт Очеретине, селах Бердичі, Дружба, Карлівка, Новий Комар.

Армія РФ атакувала регіон ракетними системами та артилерією.

Знищено та пошкоджено 20 цивільних об'єктів за добу – 15 житлових будинків, шахта, технікуми, приміщення гірничо-рятувальної частини.

«Вдень російська війська накрили вогнем Красногорівку. Пошкоджено 6 приватних будинків, є поранені. Під артилерійським обстрілом майже весь день перебував Бахмутський район. Внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджено вісім приватних та один багатоквартирний будинок, об’єкти інфраструктури. Травмовано місцевих мешканців», - написали правоохоронці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 190 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 23 500 осіб, у тому числі 3745 дітей, 1257 людей з інвалідністю.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив , що на підконтрольній українській владі частині області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил поранено шістьох мирних жителів.