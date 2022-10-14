На Донбасі за добу армія РФ знищила та пошкодила 20 цивільних обʼєктів

14 жовтня 2022, 11:17

На Донбасі за добу армія РФ знищила та пошкодила 20 цивільних обʼєктів

Правоохоронці Донбасу задокументували 23 порушення законів та звичаїв війни з боку російських військ за минулу добу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є поранені.

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів – міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Торецьк, Часів Яр, Костянтинівка, смт Очеретине, селах Бердичі, Дружба, Карлівка, Новий Комар.

Армія РФ атакувала регіон ракетними системами та артилерією.

Знищено та пошкоджено 20 цивільних об'єктів за добу – 15 житлових будинків, шахта, технікуми, приміщення гірничо-рятувальної частини.

«Вдень російська війська накрили вогнем Красногорівку. Пошкоджено 6 приватних будинків, є поранені. Під артилерійським обстрілом майже весь день перебував Бахмутський район. Внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджено вісім приватних та один багатоквартирний будинок, об’єкти інфраструктури. Травмовано місцевих мешканців», - написали правоохоронці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 190 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 23 500 осіб, у тому числі 3745 дітей, 1257 людей з інвалідністю.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив , що на підконтрольній українській владі частині області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил поранено шістьох мирних жителів.

Ще за темою

Місця
Донецька область
Організації
Поліція Донецької області
Інше
Війна обстріли на Донбасі

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:46
У небі Маріуполя було збито дві ракети — російські ЗМІ
12:39
Чотири доби чекають порома на материк. Наслідки підриву Кримського мосту ►
09:47
У Луганську на переході водій збив трьох дівчат
09:16
У Донецьку за добу загинули двоє та поранено четверо цивільних
09:13
До примусової мобілізації на Луганщині окупанти залучили «ГАІ» — Гайдай
00:24
Резолюція ПАРЄ про терористичний режим у Росії — головне за день ►
23:55
Путін хоче сподобатися мешканцям окупованих територій. Але нема чим ►
21:08
Жителям Херсонщини пропонують поїхати до регіонів РФ на навчання чи відпочинок та залишитися там
18:45
Донецьких дітей хочуть вакцинувати від ковіда російським «Супутником-М»
18:10
Директорці Маріупольської школи заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі
18:07
Охоронець бойовика «Гіві» отримав 13 років ув'язнення
16:15
У Донецьку внаслідок обстрілу загинув чоловік
15:48
У Донецьку відновлюють готель Donbass Palace, який був пошкоджений обстрілом
15:47
«Ми запропонували вивезти дітей та виїхати»: Очільник «адміністрації» Херсонщини звернувся до РФ
12:52
У Донецьку на міні підірвався чоловік
Всі новини
12:56
«У вас є совість? До побачення»: У Пітері — масові «повісткові облави»
12:55
Верховна рада планує додати на оборону 365 млрд гривень
12:46
У небі Маріуполя було збито дві ракети — російські ЗМІ
12:39
Чотири доби чекають порома на материк. Наслідки підриву Кримського мосту ►
12:19
ЗМІ: Лукашенко вирішив провести приховану мобілізацію в Білорусі
12:00
Кількість загиблих в результаті обстрілу Запоріжжя 9 жовтня збільшилося до 13 осіб
11:50
Скільки в Україні переселенців та в яких регіонах вони проживають — дані Мінреінтеграції
11:37
Армія РФ з липня змогла захопити лише кілька населених пунктів — розвідка Британії
11:25
У МАГАТЕ заявили про наближення до встановлення захисної зони навколо Запорізької АЕС
11:17
На Донбасі за добу армія РФ знищила та пошкодила 20 цивільних обʼєктів
11:10
Хлопчик помер у лікарні: У Миколаєві жертвами вчорашнього обстрілу стали семеро людей
10:52
Кириленко розповів про наслідки обстрілу Костянтинівки
10:35
На Харківщині зареєстровано майже 1400 військових злочинів
10:29
На Донеччині через війну РФ проти України постраждали 407 дітей
10:27
ISW: ЗСУ просуваються до Сватового, сили РФ — до Бахмута
Всі новини
ВІДЕО
«У вас є совість? До побачення»: У Пітері — масові «повісткові облави»
14 жовтня, 12:56
Чотири доби чекають порома на материк. Наслідки підриву Кримського мосту ►
14 жовтня, 12:39
Резолюція ПАРЄ про терористичний режим у Росії — головне за день ►
14 жовтня, 00:24

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама