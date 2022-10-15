Удар по Київщині: В «Укренерго» попередили про можливі відключення світла

Внаслідок ранкового ракетного удару по Київській області серйозно постраждав об'єкт енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».



Зазначається, що на об'єкті — значні руйнування. Фахівці вже працюють, щоб відновити надійне енергоживлення Києва та центрального регіону.



При цьому «Укренерго» попереджає про можливе застосування графіків аварійних відключень. Щоб дізнатися про заплановані відключення, потрібно стежити за повідомленнями обленерго (операторів систем розподілу).



«Просимо споживачів дбайливо споживати електроенергію, особливо з 17:00 до 23:00! Не використовуйте енергомісткі електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим фахівцям можливість якнайшвидше стабілізувати ситуацію та провести необхідні відновлювальні роботи», — резюмували в компанії.



Раніше повідомлялося, що російські сили завдали ракетного удару по одній з громад Київської області.