Повертатися поки не можна: Гайдай розповів про ситуацію у деокупованих селах на Луганщині

Російські окупанти продовжують обстрілювати села, які нещодавно звільнили українські військові, мешканцям повертатися туди поки що небезпечно. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ефірі телемарафону.



«Щодо деокупованих раніше [населених пунктів]: сім сіл досі під ворожим вогнем, повертатися туди не можна. Вчора в одному з населених пунктів росіяни зруйнували школу, окупанти навмисне б'ють по великих будівлях, щоб ніхто не міг у них переховуватися», — зазначив Гайдай.



Він додав, що про нові звільнені населені пункти в Луганській області поки не говорять, очікуючи на інформацію від Генштабу ЗСУ.



«На тимчасово окупованих територіях росіяни змушують місцеве населення у близьких до лінії фронту населених пунктах виїхати, щоб люди не могли допомогти інформацією ЗСУ. Колаборанти не можуть залишити окуповані території, їх до Росії не пускають», — розповів голова області.