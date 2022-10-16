Окупанти поширюють дезінформацію про «бойові успіхи» на Донбасі

Російські окупанти чинять інформаційний та психологічний тиск, розповідаючи про «успіхи» на Лиманському та Бахмутському напрямах, що не відповідає дійсності. Про це повідомив представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, повідомляє «Укрінформ».



«Вже кілька днів поспіль російські війська намагаються взяти Бахмут. Це для них така "Брестська фортеця". Вони вже кілька днів поспіль проводять свою інформаційну операцію про те, що низку населених пунктів біля Бахмута "вже взято" — це не відповідає дійсності. Там йдуть дуже важкі бойові дії, противник зосередив потужні свої сили. Однак Сили оборони України тримають там удар і не дають пройти далі», — заявив Череватий.



За його словами, інформація про «контрнаступ» росіян на Лиман також не відповідає дійсності.



«Насправді вони будують оборонні позиції у районі Кремінної, Сватового. Більше того, вони у своїх пабліках вихваляються, що будують так звану "лінію Путіна", зняли з квадрокоптера, з кількох позицій, розкадровано. Мовляв, що вони готові не пропускати українську армію і ні кроку назад. І я думаю, що це також є елементом інформаційного впливу на нас. Але наші штаби врахують усю оперативну інформацію під час планування наступних дій. Не думаю, що противник переграє нас на цьому напрямі», — додав речник.