«ДНР»: Трьох людей поранено під час обстрілу зупинки в Кіровському районі Донецька

Троє людей постраждали внаслідок обстрілу селища Лідіївка у Кіровському районі Донецька. Про це заявили у штабі «територіальної оборони» угруповання «ДНР».



Уточнюється, що під удар потрапила зупинка громадського транспорту та маршрутний автобус.



Дві жінки, 1964 та 1988 років народження, транспортовані з пораненнями до міськлікарні №24 та Донецького клінічного територіального медичного об'єднання. Також поранено чоловіка 1982 року народження, його доправили до ДокТМО.



У угрупуванні заявили, що з ранку на обстріл зазнали також Ясинувата і Макіївка.