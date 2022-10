У Києві дрон-камікадзе зруйнував житловий будинок, під завалами залишаються люди

Внаслідок атаки Росією дронами-камікадзе у Шевченківському районі Києва стався вибух у житловому будинку. Про це повідомив мер Віталій Кличко



За його словами, врятовано 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи продовжуються. Також триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів.



Оновлено. Знайдено тіло першого загиблого під руїнами житлового будинку у Києві, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.



За даними влади, всього по Києву було завдано 5 ударів під час ранкової атаки дронами.

