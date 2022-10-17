Кириленко: Ніч на Донеччині пройшла відносно спокійно, постраждалих немає

Фото: Telegram / Павло Кириленко

Минулої доби російські окупанти продовжували атакувати Донецьку область – люди не постраждали, проте є руйнування. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.



«Ніч на Донеччині пройшла відносно спокійно - обійшлося без постраждалих, проте є руйнування», - йдеться у повідомленні.



Так, у Покровському районі під обстріл потрапили села Очеретинської громади. У Краматорському районі росармія вдарила у підприємство у Слов'янську. У Бахмутському районі були поодинокі обстріли сіл Соледарської громади – у Парасковіївці пошкоджено будинок.

Фото: Telegram / Павло Кириленко