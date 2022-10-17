Окупанти обстріляли Донецьку область ракетами та артилерією

Поліція зареєструвала 36 порушень законів та звичаїв війни з боку армії РФ за минулу добу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є загиблі та поранені, серед них – діти.

Російські війська за добу обстріляли 18 населених пунктів регіону - міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Часів Яр, Слов’янськ, смт Очеретине, села Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Галицинівка, Опитне, Времівка, Кліщіївка, Щербинівка, Карлівка, Степове, Петропавлівка, Северне.

Окупанти атакували Донецьку область РСЗВ «Ураган», «Град», ракетами, артилерією, танками та мінометами.

Обстрілами зруйновано та пошкоджено 10 цивільних об'єктів – 7 житлових будинків та господарські споруди.

«Внаслідок артилерійського обстрілу села Кліщіївка Бахмутської громади є загиблі та поранені місцеві мешканці, серед них дитина», - повідомили правоохоронці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 267 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 24 300 осіб, у тому числі 3840 дітей, 1357 людей з інвалідністю.

«Новини Донбасу» поговорили з головою Луганської обласної військової адміністрації Сергієм Гайдаєм про результати контрнаступу Збройних сил України в регіоні, ситуацію у звільнених неселених пунктах та активність російських сил у захоплених містах.