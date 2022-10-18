У Донецькій області під обстрілами загинуло шестеро людей, 8 — поранено

На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули шестеро мирних жителів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

17 жовтня російські війська вбили 6 мирних жителів Донбасу: 3 у Бахмуті, 2 у селі Костянтинівка, 1 у Орлівці.

За інформацією Кириленка, правоохоронці виявили тіла 8 цивільних, убитих армією РФ під час окупації: 7 у Лимані та 1 у Діброві.

Ще 8 людей вчора отримали поранення.

За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині в результаті повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 1034 мирних жителів. 2423 особи отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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