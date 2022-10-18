У Харкові пролунало кілька вибухів

Харків під обстрілом – у місті за п'ять хвилин було дві серії вибухів. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«За попередньою інформацією, під ударом район одного з промислових підприємств міста», - написав він.



Оновлено. Голова ОВА Олег Синєгубов розповів, що по Харкову сьогодні близько 8:30 війська РФ запустили з Білгорода 8 ракет. Попередньо постраждалих немає. Він додав, що інформація уточнюється, профільні служби проводять обстеження, зокрема в Новобаварському, Основ'янському та Слобідському районах.

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