Російські війська обстріляли об'єкт енергозабезпечення на Лівому березі Києва

У Києві на Лівому березі пролунали вибухи. Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.



«Попередньо 3 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста», - написав він.



Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що удар був нанесений по Деснянському району Києва. Окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури.



За даними ЗМІ, після ударів у деяких районах столиці зникло світло.

Раніше ми повідомляли про обстріл Житомира, Дніпра та Харкова.



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