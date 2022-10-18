У Зеленського попереджають про можливе відключення світла, води та тепла

18 жовтня 2022, 12:30

У Зеленського попереджають про можливе відключення світла, води та тепла

Жителям України потрібно готуватися до відключень світла, води та тепла. Про це під час телемарафону повідомив заступник глави офісу президента Кирило Тимошенко.

«У нас критична ситуація по всій країні. Один регіон залежить від іншого. Потрібно готуватися по всій країні до того, що можуть бути відключення як електроенергії, так і водопостачання та теплопостачання», – сказав він.

Тимошенко нагадав, що внаслідок ракетних ударів постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури.

«Зокрема, у Житомирській області було знищено один із об'єктів, через що в деяких районах Житомира відсутня електрика та водопостачання. По Миколаєву та об'єктах інфраструктури також були обстріли. У Дніпрі величезний об'єкт енергосистеми знищено, тому у місті буде складний день із електропостачанням у пікові години. У Києві було три попадання у величезний об'єкт, а на Троєщині та Лівому березі відсутнє електро- та водопостачання», – повідомив заступник голови ОП.

Раніше ми повідомляли про обстріл Житомира, Дніпра, Києва, Курахового та Харкова.

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