Сьогоднішня атака армії РФ Києва забрала життя трьох людей

Внаслідок сьогоднішньої атаки російських військ на критичну інфраструктуру Києва загинули троє людей. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.



За його словами, загиблі – співробітники одного з об'єктів критичної інфраструктури.

«Два об'єкти зазнали значних пошкоджень. Міські служби роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації», - написав він.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону заявив, що жителям України потрібно готуватися до відключень світла, води та тепла.



Раніше ми повідомляли про удари військ РФ по Житомиру, Дніпру, Києву, Кураховому та Харкову.