Окупанти на військовій техніці наїхали на авто: На Луганщині загинув експрокурор

На окупованій частині Луганщини загинув колишній прокурор Сергій Менжинський. Про це повідомляє Луганська обласна прокуратура.



«Загинув 14 жовтня під час переміщення на території нині тимчасово окупованого Сватівського району. Російська окупаційна армія на важкій військовій техніці наїхала на легковий автомобіль, за кермом якого був Сергій. Чоловік їхав один та загинув на місці», — повідомили у прокуратурі.



Там зазначили, що Менжинському було 40 років, 16 з них він присвятив службі в органах прокуратури Луганської області. З 2018 по 2020 рік працював у Троїцькому відділі Старобільської місцевої прокуратури. У нього залишилися дружина та 11-річний син.