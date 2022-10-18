Рада визнала Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою Росією

Верховна Рада визнала Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією. Про це повідомив член фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов.



Ухвалення відповідного проекту постанови № 8132 підтримали 278 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.



«Український парламент визнав Чеченську республіку тимчасово окупованою Росією та засудив геноцид чеченського народу», – написав він.



Як зазначається в тексті прийнятої заяви, український парламент засуджує міжнародні злочини, скоєні Росією під час першої (1994-1996) та другої (1999-2009) воєн проти Чеченської Республіки Ічкерія, політику геноциду чеченського народу, наслідуючи злочинні дії 1 царського режиму та радянської влади 1944 року.



Рада закликала держави-члени ООН та міжнародні організації забезпечити незалежне та неупереджене розслідування міжнародних злочинів, скоєних на території тимчасово окупованої Чеченської Республіки Ічкерія та притягнення до відповідальності винних осіб.