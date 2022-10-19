Армія РФ за добу зруйнувала та пошкодила 37 цивільних об'єктів Донеччини

19 жовтня 2022, 11:29

Армія РФ за добу зруйнувала та пошкодила 37 цивільних об'єктів Донеччини

Правоохоронці задокументували наслідки 27 ударів військ РФ по Донецькій області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є загиблі та поранені.

За добу окупантами обстріляно 18 населених пунктів регіону. Російські військові накрили вогнем міста Курахове, Авдіївка, Торецьк, Вугледар, Бахмут, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Північне, Нью-Йорк, села Новоукраїнка, Карлівка, Богоявленка, Соловйове, Катеринівка, Времівка, Кліщіївка, Хромове, Воскресенка.

Обстрілювали населені пункти Донеччини окупанти з авіації, РСЗВ «Град», ракетних систем, артилерії та мінометів.

Знищено та пошкоджено 37 цивільних об'єктів – 18 житлових будинків, приміщення ТЕС, будівлю шахти, санепідемстанцію, фермерське господарство, господарські будівлі, гаражі, автомобілі.

«У Кураховому російські війська поцілили в об’єкт критичної інфраструктури, є загибла та поранені цивільні мешканці. Артилерійські обстріли не вщухають і на Бахмутському напрямку. Зокрема у Курдюмівці, Сіверську та Бахмуті від ворожих влучань загинули люди. Пошкоджено об’єкти інфраструктури та приватні будинки», - розповіли правоохоронці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 196 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 24 700 осіб, у тому числі 3908 дітей, 1420 людей з інвалідністю.

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