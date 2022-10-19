«Залишайтесь в укриттях!»: Ракетна атака на Київ та низку областей, працює ППО

Чернігівська область. Фото: ОК «Північ»

Сьогодні вдень під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Про ракетну атаку з боку російських військ повідомили й в інших регіонах.



«Мешканці Київщини! Йде повітряна тривога! Не ігноруйте її та перебувайте в укритті! В області працює ППО», — поінформував очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.



Також про ракетний обстріл повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.



«Залишайтесь в укриттях! Вінницька область під ракетним обстрілом! Працюють військові», — написав він.



Над Чернігівською областю, за інформацією оперативного командування «Північ», українські сили Протиповітряної оборони знищили дві російські ракети.