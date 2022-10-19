Радою ухвалено «Закон про створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії»

19 жовтня 2022, 15:47

Радою ухвалено «Закон про створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії»

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії (№8027). Про це повідомляють на сайті парламенту.

«Законом передбачається створення у 2022 році фонду ліквідації наслідків збройної агресії у складі спецфонду державного бюджету з метою ліквідації наслідків (у т.ч. гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією РФ проти України», - зазначили у ВРУ.

Необхідність створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії в парламенті пояснюють необхідністю ліквідації наслідків бойових дій, відновлення об’єктів критичної інфраструктури, громадських будівель, житлового фонду та здійснення інших першочергових заходів внаслідок розпочатої 24 лютого 2022 року повномасштабної збройної агресії РФ проти України та спричинених цією війною значних руйнувань

Раніше в поліції Донецької області повідомили, що минулої доби російські війська в регіоні зруйнували і пошкодили 37 цивільних об'єктів - 18 житлових будинків, приміщення ТЕС, будівлю шахти, санепідемстанцію, фермерське господарство, господарські будівлі, гаражі, автомобілі.

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