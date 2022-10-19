ДТЕК повідомила про «прильоти» снарядів ще на два об'єкти компанії

ДТЕК Енерго повідомляє про пошкодження обстрілами російськими військами ще двох своїх енергооб'єктів. Про це йдеться на сайті компанії.



«19 жовтня Росія продовжує завдавати масованих терористичних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Ще два енергетичні об'єкти "ДТЕК Енерго" зазнали обстрілів», - йдеться у повідомленні.



За її попередньою інформацією, жертв немає.



«Внаслідок удару обладнання підприємств серйозно пошкоджено. Після припинення обстрілів енергетики зможуть повністю оцінити ступінь пошкодження та розпочати ліквідацію наслідків», - зазначили у ДПЕК.



Голова Івано-Франківської області Світлана Оніщук повідомила , що один із постраждалих об'єктів ДПЕК – це Бурштинська ТЕС.



Таким чином, за сьогодні від атак російської армії постраждали вже три підприємства компанії. Одне з них потрапило під обстріл уночі.