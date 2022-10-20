Російські війська обстріляли 9 населених пунктів Донецької області за добу

Правоохоронці зафіксували наслідки 20 російських обстрілів Донецької області минулої доби. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є загиблі та поранені.



Протягом доби армія РФ зруйнувала та пошкодила 15 цивільних об'єктів регіону – 7 житлових будинків, музичне училище, сільськогосподарське підприємство, сільгосптехніка, гаражі, автомобілі.

Окупанти вдарили по 9 населених пунктах – містах Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Часів Яр, смт Велика Новосілка, селах Бердичі, Карлівка, Хромове, Іванград.

Обстрілювали Донеччину російські війська артилерією, РСЗВ «Град», мінометами.

«Найбільших обстрілів зазнав Бахмут. Окупанти відкривали вогонь по місту 6 разів. Задокументовано удар по селищу Зарічне Лиманської громади, який стався в ніч на 19 жовтня. Від ворожого мінометного обстрілу загинула людина», - написали правоохоронці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 269 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 25 000 осіб, у тому числі 3942 – дітей, 1450 – людей з інвалідністю.

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