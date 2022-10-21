Вранці армія РФ обстріляла підприємство у Харкові

У Харкові пролунала серія вибухів. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Прильоти» по одному з підприємств Харкова. Попередньо потрапляння до адміністративно-виробничої будівлі, розташованої на території. Є руйнування. Їхній ступінь і чи є постраждалі в результаті ворожого обстрілу встановлює ДСНС», - написав він.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову поранення отримали 5 людей.

«Є руйнування промислової інфраструктури в Київькому районі. На місцях працюють усі профільні служби. Інформація доповнюється», - розповіли у Харківській ОВА.



Пізніше Синєгубов розповів, що окупанти обстріляли Харків ракетами, а кількість поранених зросла до 6.

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