Російські війська ракетами атакували Запоріжжя

21 жовтня 2022, 09:20

Російські війська ракетами атакували Запоріжжя

Запоріжжя. Фото: ОВА Запоріжжя. Фото: ОВА

Російські війська сьогодні вранці ракетами атакували Запоріжжя. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Старий закликав під час тривоги перебувати в укриттях.

«Внаслідок ворожої атаки на території міста можуть залишитись уламки ракет. Не чіпайте, не підходьте близько, не фотографуйте. Ці частини боєприпасів вибухонебезпечні», — наголосив він.

Радник очільника МВС України Антон Геращенко повідомив, що зафіксовано влучення у п'ятиповерховий житловий будинок.

Також у місцевому Telegram-каналі показали ракету, що не розірвалася, на одній з міських вулиць.

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