Комплекс ППО IRIS-T вже пройшов «бойове хрещення» в Україні — ВСУ

Комплекс німецької ППО IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) «показав себе надзвичайно з гарної сторони» під час останніх ракетних обстрілів та атак дронами військ РФ території України. Про це заявив на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Крайні обстріли, які в нас були: IRIS-T показала себе надзвичайно з гарної сторони. Ця інформація щодо бойового хрещення цього комплексу і перевірки його боєздатності і результативності в бойових умовах – пройшла. Ця інформація буде передана німецькій стороні, яка буде враховувати її», - сказав військовий.

За його словами, Україна отримає найближчими місяцями ще кілька пускових установок. Також Ігнат розповів, що комплекс має 8 пускових контейнерів, і «навіть одна установка, оснащена 8 ракетами, – це вже досить потужний засіб, який може знищувати повітряні цілі: ракети та БпЛА, які летять на нас останнім часом».



Нині ж, за словами Юрія Ігната, в Україні цих установок мало, очікується, що німецька промисловість набере обертів, щоб збільшити кількість виробництва, щоб Україна отримала якнайбільше цих комплексів.



Спікер командування Повітряних сил ЗСУ не став говорити, де саме і як працює ця система ППО, оскільки, за його словами, IRIS-T – «це ціль №1 для ворога», так само, як і HIMARS.

14 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в жовтні в Україну будуть доставлені сучасні системи ППО IRIS-T та NASAMS.



Раніше журналіст Олексій Мацука розповів у чому особливість німецьких комплексів ППО IRIS-T та американських NASAMS.