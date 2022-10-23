ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 7 населених пунктів на Донеччині

Сьогодні підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар'їнка, Невельське, Першотравневе та Авдіївка Донецької області. Про це йдеться у оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Усього за добу російські окупанти завдали 2 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомили у Генштабі.
Під ворожі удари потрапили об'єкти цивільної інфраструктури Миколаєва, Запоріжжя та Новотавричеського Запорізької області.
Ситуація за напрямами:
«За уточненою інформацією підтверджено знищення особового складу та техніки противника за 22 жовтня поточного року. У районі міста Енергодар, внаслідок вогневого враження, було знищено 4 гаубиці Д-30, 3 вантажівки з боєприпасами, до 50 військовослужбовців противника, ще близько 40 поранено. На одному з напрямків уражені 2 одиниці РСЗВ "Ураган" ворога разом із бойовими розрахунками. Авіація сил оборони протягом доби завдала 6 ударів. Підтверджено враження 6 районів зосередження озброєння та військової техніки противника. За сьогоднішній день попередньо підрозділи протиповітряної оборони збили 12 БпЛА "Shahed-136"», — зазначили в Генштабі.
Також повідомляється, що українські ракетні війська та артилерія вразили пункт управління, п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, боєприпаси та зенітний ракетний комплекс окупантів.
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