ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 7 населених пунктів на Донеччині

23 жовтня 2022, 18:55

ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 7 населених пунктів на Донеччині

Сьогодні підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар'їнка, Невельське, Першотравневе та Авдіївка Донецької області. Про це йдеться у оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Усього за добу російські окупанти завдали 2 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомили у Генштабі.

Під ворожі удари потрапили об'єкти цивільної інфраструктури Миколаєва, Запоріжжя та Новотавричеського Запорізької області.

Ситуація за напрямами:

  • на Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по українських об'єктах критичної інфраструктури з території Білорусі, у тому числі й із залученням ударних БПЛА іранського виробництва;
  • на Куп'янському та Лиманському напрямках — окупанти обстрілювали з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Ямполівка, Кам'янка та Білогорівка;
  • на Бахмутському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії росіяни вдарили по районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Озарянівка, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області;
  • на Авдіївському та Запорізькому напрямках — окупанти з танків та артилерії різних типів обстрілювали райони населених пунктів Авдіївка, Першотравневе, Невельське, Водяне, Новомихайлівка, Мар'їнка, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та Залізничне;
  • на Південнобузькому напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру населених пунктів недалеко від лінії зіткнення. Від вогню реактивної та ствольної артилерії постраждали Нікополь та Ільїн Дніпропетровської області.

«За уточненою інформацією підтверджено знищення особового складу та техніки противника за 22 жовтня поточного року. У районі міста Енергодар, внаслідок вогневого враження, було знищено 4 гаубиці Д-30, 3 вантажівки з боєприпасами, до 50 військовослужбовців противника, ще близько 40 поранено. На одному з напрямків уражені 2 одиниці РСЗВ "Ураган" ворога разом із бойовими розрахунками. Авіація сил оборони протягом доби завдала 6 ударів. Підтверджено враження 6 районів зосередження озброєння та військової техніки противника. За сьогоднішній день попередньо підрозділи протиповітряної оборони збили 12 БпЛА "Shahed-136"», — зазначили в Генштабі.

Також повідомляється, що українські ракетні війська та артилерія вразили пункт управління, п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, боєприпаси та зенітний ракетний комплекс окупантів.

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