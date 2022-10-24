На Донеччині через обстріл загинули шестеро мирних жителів

24 жовтня 2022, 08:39

На Донеччині через обстріл загинули шестеро мирних жителів

На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули шестеро мирних жителів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Через російські обстріли троє людей загинули в Курдюмівці, двоє у Великій Новосілці та одна в Бахмуті.

Ще п'ятеро людей отримали поранення.

За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 1085 мирних жителів. 2465 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.

Ще за темою

Місця
Донецька область
Інше
Війна обстріли на Донбасі

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:16
«Л-ДНР»: За добу під час обстрілів поранено семеро людей
00:14
Обстріли на Донбасі та півдні України — головне за день ►
22:23
«ДНР» заявила про поранених мирних жителів у Донецьку та Ясинуватій
19:18
Російського військкора Семена Пегова поранено під Донецьком
23:43
Обстріли Бахмута та Костянтинівки — головне за день ►
15:36
Окупанти закликали жителів Херсона негайно залишити місто
14:50
У Донецьку поранено жінку
12:48
«ЛНР»: У північних районах мобільний зв'язок буде обмежений
11:24
Пушилін заявив, що «ДНР» не змінюватиме режим комендантської години
09:59
«ДНР»: За добу через обстріли загинули двоє жителів Донецька
23:14
Донеччина розпочинає опалювальний сезон — головне за день ►
17:28
У Маріуполі зносять багатоповерхівки, щоб приховати сліди злочинів — міськрада
16:54
«ЛНР» звинуватила підлітка у замаху на вбивство очільника «сільради»
15:54
Окупанти заявили, що під обстріл у Херсоні у комгодину потрапила колона з журналістами
14:25
У Донецьку під обстріл потрапили два райони, загинули двоє чоловіків
Всі новини
09:16
«Л-ДНР»: За добу під час обстрілів поранено семеро людей
08:39
На Донеччині через обстріл загинули шестеро мирних жителів
00:14
Обстріли на Донбасі та півдні України — головне за день ►
23:31
Джонсон не претендуватиме на пост прем'єр-міністра Великобританії
22:46
У всіх регіонах, які вчора атакувала Росія, відновлено можливість постачання електрики
22:23
«ДНР» заявила про поранених мирних жителів у Донецьку та Ясинуватій
21:33
«Абсурдна та небезпечна брехня»: Кулеба — про заяви Росії про «брудну бомбу» в Україні
20:58
Зеленський: Світ має жорстко реагувати на підготовку Росією ескалації з ядерною зброєю
20:05
Глави міністерств оборони США та Росії провели переговори
19:47
Великобританія заявила про готовність допомогти Україні та Росії закінчити війну
19:18
Російського військкора Семена Пегова поранено під Донецьком
18:55
ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 7 населених пунктів на Донеччині
18:31
Розбито майже все: Як виживають звільнені села на кордоні Донеччини та Харківщини
17:23
Українці можуть залишитися без зарплат та пенсій: Шмигаль назвав умову
16:29
Шойгу лякав «брудною бомбою» в Україні
Всі новини
ВІДЕО
Розбито майже все: Як виживають звільнені села на кордоні Донеччини та Харківщини
23 жовтня, 18:31
Атаки дронів та ядерний вибух. Наскільки великі загрози для України ►
23 жовтня, 12:32
Обстріли Бахмута та Костянтинівки — головне за день ►
22 жовтня, 23:43

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама