«Л-ДНР»: За добу під час обстрілів поранено семеро людей

Минулої доби на окупованій території Донецької області внаслідок обстрілів отримали поранення п'ятеро людей. Про це заявили у штабі «територіальної оборони» угруповання «ДНР».
Люди були поранені в Кіровському районі Донецька та Ясинуватої.
Стверджується, що під обстріл потрапили райони 12 населених пунктів. Пошкоджено 17 домобудівель та 3 об'єкти цивільної інфраструктури.
У угрупуванні «ЛНР» заявили, що за минулу добу на Луганщині від обстрілів постраждали двоє людей.
Так, у Сватовому отримали поранення двоє мирних жителів 1990 та 2002 року народження, зруйновано один житловий будинок та 2 будинки пошкоджено.
Крім цього, повідомляється, що у Новоайдарі пошкоджено 3 житлові будинки, зруйновано будівлю Новоайдарського відділення податкової інспекції.