«Л-ДНР»: За добу під час обстрілів поранено семеро людей

Минулої доби на окупованій території Донецької області внаслідок обстрілів отримали поранення п'ятеро людей. Про це заявили у штабі «територіальної оборони» угруповання «ДНР».



Люди були поранені в Кіровському районі Донецька та Ясинуватої.



Стверджується, що під обстріл потрапили райони 12 населених пунктів. Пошкоджено 17 домобудівель та 3 об'єкти цивільної інфраструктури.



У угрупуванні «ЛНР» заявили, що за минулу добу на Луганщині від обстрілів постраждали двоє людей.



Так, у Сватовому отримали поранення двоє мирних жителів 1990 та 2002 року народження, зруйновано один житловий будинок та 2 будинки пошкоджено.



Крім цього, повідомляється, що у Новоайдарі пошкоджено 3 житлові будинки, зруйновано будівлю Новоайдарського відділення податкової інспекції.