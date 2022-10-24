«Л-ДНР»: За добу під час обстрілів поранено семеро людей

24 жовтня 2022, 09:16

«Л-ДНР»: За добу під час обстрілів поранено семеро людей

Минулої доби на окупованій території Донецької області внаслідок обстрілів отримали поранення п'ятеро людей. Про це заявили у штабі «територіальної оборони» угруповання «ДНР».

Люди були поранені в Кіровському районі Донецька та Ясинуватої.

Стверджується, що під обстріл потрапили райони 12 населених пунктів. Пошкоджено 17 домобудівель та 3 об'єкти цивільної інфраструктури.

У угрупуванні «ЛНР» заявили, що за минулу добу на Луганщині від обстрілів постраждали двоє людей.

Так, у Сватовому отримали поранення двоє мирних жителів 1990 та 2002 року народження, зруйновано один житловий будинок та 2 будинки пошкоджено.

Крім цього, повідомляється, що у Новоайдарі пошкоджено 3 житлові будинки, зруйновано будівлю Новоайдарського відділення податкової інспекції.

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