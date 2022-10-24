У Донецькій області за тиждень відновили електропостачання у 54 населених пунктах

З 17 по 23 жовтня ремонтні бригади повністю або частково відновили електропостачання до 54 населених пунктів Донецької області. Внаслідок проведених ремонтів знову зі світлом 63 010 домогосподарств. Про це повідомили у прес-службі ДПЕК Донецькі електромережі.



У тому числі за вихідні енергетики змогли повернути електрику майже 40 тисячам сімей у 33 населених пунктах.



На сьогоднішній день без світла залишаються 95 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики очікують на дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.