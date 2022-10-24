ЗМІ: У Росії вже закликали на війну щонайменше 492 тисячі осіб

В Росії до середини жовтня 2022 року мобілізували щонайменше 492 тисячі осіб. Про це пише російське видання «Медіазону», яке зробило підрахунки, порівнявши інформацію від загсів з даними Росстату та перепису населення.



Видання розрахувало кількість покликаних на війну чоловіків, взявши за основу дані про зростання числа весіль після оголошення про мобілізацію (отримання повістки дозволяє одружитися одразу в день звернення). Так, сумарно в 75 регіонах, за якими журналісти мали точні дані, «прискорені» весілля зіграли 31 тисяча пар. Для кожного з регіонів із відомими даними про весілля видання вирахувало свій відсоток мобілізації – і співвіднесло його з даними про кількість чоловіків віком від 18 до 49 років. Підрахунки показали, що до середини жовтня у цих регіонах мобілізували не менше 431 тисяч людей.



Щоб оцінити кількість мобілізованих у регіонах без даних, журналісти взяли середній відсоток мобілізації у 1,56%. У цьому випадку, за їхніми підрахунками, виходить, що по всій Росії до середини жовтня могли мобілізувати 492 тисячі осіб.



Найбільшу частку мобілізованих зафіксовано на сході країни, найменше мобілізованих призвали з Москви.



Раніше в Міноборони РФ заявили про намір мобілізувати 300 тисяч осіб, а 14 жовтня російський президент Володимир Путін заявив, що вже мобілізовано 222 тисячі з передбачуваних і до кінця місяця мобілізацію буде завершено.