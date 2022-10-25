Із портів Великої Одеси відправлено понад 107 тисяч тонн продовольства

Сьогодні, 25 жовтня, в рамках реалізації «Зернової ініціативи» з портів Великої Одеси вийшли 4 судна із 107,2 тисчи тонн агропродукції. Про це повідомляє міністерство інфраструктури України.



Зазначається, що суди прямують до країн Європи.



«З Одеського порту вийшов балкер REGIUS, а з порту "Південний" — CAPTAIN J. NEOFOTISTOS, SANIN 1, ZUMRUT ANA», — розповіли в уряді.



У Мінінфраструктурі повідомили, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 8,9 мільйона тонн агропродукції, а всього з українських портів вийшло 390 суден із продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

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