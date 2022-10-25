У річці Дніпро суттєво впав рівень води

У річці Дніпро у межах обласного центру Дніпропетровщини сильно впав рівень води. Про це повідомляє місцеве видання «Наше місто».



Зазначається, що кілька метрів території, яка раніше була вкрита водою, наразі обміліла, а офіційної інформації чому це сталося немає.



«Деякі ЗМІ пишуть, що було скидання води на каскаді ДРЕС, і жодної загрози для забезпечення людей питною водою немає», - зазначили журналісти «Наше місто».



Також повідомляється, що з ранку люди з металошукачами ходять по обмілілому березі річки Дніпро з надією знайти щось цікаве.

20 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив , що, можливо, російські окупанти замінували Каховську гідроелектростанцію. Він зазначив, що гребля цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води.