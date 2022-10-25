Лиман та Святогірськ готуються до зими

Святогірськ. Фото: ОВА

У Донецькій області влада вирішує термінові потреби мешканців деокупованих територій. Насамперед — підготовки до зими. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«У Лимані та Святогірську провів низку робочих нарад з цього питання. Оцінили потреби у вугіллі та інших видах палива, визначили місця, де будуть облаштовані пункти обігріву людей, лазнево-пральні локації, місця приготування та роздачі їжі», — зазначив керівник ОВА.



За його словами, Лиманська та Святогірська громади сильно постраждали від окупантів.



«80, а подекуди й 90 відсотків житла зруйновано або пошкоджено, фактично виведена з ладу вся критична інфраструктура. Людей з громад уже евакуювали максимально, а тим, хто за жодних обставин не хоче їхати, мають забезпечити умови, щоб пережити зиму», — підсумував Кириленко.

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