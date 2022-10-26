430 дітей загинули через збройну агресію РФ в Україні

26 жовтня 2022, 08:58

430 дітей загинули через збройну агресію РФ в Україні

В Україні внаслідок збройної агресії РФ загинули 430 дітей і понад 822 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це з посиланням на інформацію ювенальних прокурорів повідомляє Офіс генпрокурора України.

Загалом станом на ранок 26 жовтня в Україні постраждали понад 1252 дітей.

Зазначається прокурорами, що ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 419, Харківській - 260, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 58, Дніпропетровській - 31», - повідомили в ОГПУ.

Також прокурори повідомили, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2677 закладів освіти. 331 з них зруйновано повністю.

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